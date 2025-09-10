Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розкрив свою позицію щодо пенальті в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1). Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Перший пенальті я не дивився, тому не коментую. У другому випадку м’яч влучив у руку, але Зінченко не грав навмисно, не грав рукою. Як на мене, там узагалі нічого не було. Я не знаю, що там побачили. Але зараз є ВАР. Перед грою я завжди наголошую: потрібно бути обережними у власному штрафному майданчику і, навпаки, більше агресії виявляти в чужому. На жаль, ми не дотрималися цих принципів. Сергій Ребров

Нагадаємо, в іншому матчі групи D збірна Франції здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Таким чином, «Ле бльо» вже на п’ять очок відірвалися від «синьо-жовтих» у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва на два бали відстають від ісландців у суперечці за путівку до плей-оф і на шість голів за різницею м’ячів.

Цікаво, що після невиходу з групи на Євро-2024 збірна України провела десять офіційних матчів. У них «синьо-жовті» здобули лише три перемоги: 1:0 над Грузією, 2:1 над Албанією та 3:1 над Бельгією. Також були чотири поразки та три нічиї.

Після гри з Азербайджаном Ребров скаржився на газон і побажав уболівальникам терпіння.