Павло Василенко

Ще одна епоха в аргентинському футболі добігає кінця. Центральний захисник і віцекапітан «альбіселестес» Ніколас Отаменді офіційно підтвердив: чемпіонат світу 2026 року стане його останнім у складі національної збірної.

37-річний захисник, який зараз носить капітанську пов’язку лісабонської Бенфіки, уже має у своєму активі 128 матчів за збірну, що робить його третім за кількістю виступів серед чинних футболістів. Він був ключовою частиною «золотої» команди, яка принесла Аргентині титул чемпіона світу 2022 року.

«Я вирішив, що чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці стане для мене останнім у футболці збірної», – заявив Отаменді в інтерв’ю Telefe.

Єдине питання: чи зможе він розпочати свій прощальний турнір із першого матчу? Адже у фіналі проти Еквадору захисник отримав червону картку, яка може призвести до дискваліфікації на стартову гру ЧС-2026.

Таким чином, незалежно від подальшої долі Ліонеля Мессі у національній команді, вже відомо напевно: після 2026 року ще одна легенда Аргентини попрощається зі світовою сценою.