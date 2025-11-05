Легендарне штучне поле не завадило Монако здобути перемогу над Буде-Глімт. Відео
Норвезький клуб догравав матч Ліги чемпіонів удесятьох
близько 1 години тому
У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів Монако на виїзді мінімально здолав Буде-Глімт завдяки голу Балогуна на 43-й хвилині.
Після перерви господарі намагалися відігратися. Проте на 81-й хвилині залишилися вдесятьох через вилучення Гундерсена, і монегаски спокійно довели матч до перемоги.
До вашої уваги огляд матчу.
Монако набрав п'ять очок і ввійшов до зони плей-оф. Буде-Глімт (2) на один бал відстає від рятівної групи.
Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур
Буде-Глімт – Монако 0:1
Гол: Балогун, 43
Буде-Глімт: хайкін, Шеволд, Мое (Гундерсен 46), Бйортуфт, Бйоркан (Мотта 86), Ев'єн, Берг, Фет (Блумберг 73), Аукленн, Гауге (Нільсен 86), Гег (Гелмерсен 73)
Монако: Кон, Керер, Салісу, Каю Енірке, Тезе, головін, Кулібалі, Уаттара, Акліуш (Бірет 72), Мінаміно (Кабраль 63), Балогун
Попередження: Аукленн 4 – Керер 24, Салісу 42, Уаттара 88
Вилучення: Гундерсен 81