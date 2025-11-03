Український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін може залишити столичний клуб найближчим часом.

Як повідомляє Мadrid-barcelona.com, футболіст розглядає можливість відходу через відсутність ігрової практики. Цією ситуацією вже зацікавилося кілька клубів, які уважно стежать за його становищем. Серед претендентів називають англійський Брайтон, міланський Інтер та учасник Ліги чемпіонів Ньюкасл.

Крім того, інтерес до трансферу Луніна виявляє і римська Рома, де виступає його співвітчизник Артем Довбик.

Нинішнього сезону українець поки не провів жодної гри. Є ймовірність, що свій шанс він отримає лише у матчах Кубка Іспанії у 2026 році.

