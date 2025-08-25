Павло Василенко

22-річний сенегальський вінгер Самба Діалло може покинути київське Динамо цього літа до завершення серпневого трансферного вікна.

За інформацією журналіста Руді Галетті, інтерес до гравця проявляли французькі клуби Сент-Етьєн і Лаваль, а також сербська Црвена Звезда. Проте початкові пропозиції щодо зарплати виявилися нижчими за очікування, тож угоди не відбулися.

Водночас, Діалло залишається в полі зору ряду команд із Туреччини та Бельгії, тому його відхід із київського клубу цього літа ще не можна виключати.

Минулого сезону вінгер провів 19 матчів у складі ізраїльського Хапоеля (Єрусалим) на правах оренди, відзначившись трьома забитими м’ячами.

За першу команду Динамо сенегалець провів 17 поєдинків, забивши один гол. Востаннє в складі киян Самба виходив ще у травні 2024 року в поєдинку 30-го туру УПЛ проти Руху (2:1).

Контракт Діалло з київським клубом чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 300 тисяч євро.