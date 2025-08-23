Колишній нападник Динамо Артем Кравець підвердив у Instagram, що залишив посаду радника президента київського улубу Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

І на рахунок «Динамо» Київ... Це мій дім і завжди ним буде! Я дійсно хотів і точно знаю, що міг би багато чого зробити для цього клубу, але... Мені дуже шкода, що це не потрібно.

Якщо говорити відверто, то я дуже сильно прагнув допомогти вийти на новий рівень, у всіх напрямках, але бачення керівництва клубу не співпало з моїми поглядами. Я залишаюся фанатом «Динамо» назавжди! Дякую за все 🤍💙