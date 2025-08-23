Розчарований рішенням Суркіса! Кравець підтвердив, що втретє залишив Динамо
Вихованець столичного клубу більше не працюватиме в ньому після провалу в єврокубках
38 хвилин тому
Артем Кравець / Фото - ФК Динамо Київ
Колишній нападник Динамо Артем Кравець підвердив у Instagram, що залишив посаду радника президента київського улубу Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.
І на рахунок «Динамо» Київ... Це мій дім і завжди ним буде! Я дійсно хотів і точно знаю, що міг би багато чого зробити для цього клубу, але... Мені дуже шкода, що це не потрібно.
Якщо говорити відверто, то я дуже сильно прагнув допомогти вийти на новий рівень, у всіх напрямках, але бачення керівництва клубу не співпало з моїми поглядами. Я залишаюся фанатом «Динамо» назавжди! Дякую за все 🤍💙
- Раніше також повідомлялося, що, окрім Кравця, свою посаду в Динамо втратив колишній захисник киян Євген Хачеріді.
- Перед цим Динамо у меншості програло перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі (1:3).
- Поінформоване джерело заявило, що Суркіс вирішив закрити команду Динамо після принизливої поразки.
Поділитись