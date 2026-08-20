Павло Василенко

Захисник донецького Шахтаря Гіоргі Гочолеішвілі новий сезон проведе в іспанському Кадісі. Клуби домовилися про оренду грузинського футболіста до кінця сезону 2026/27, повідомляє пресслужба «гірників».

Водночас Кадіс отримав право викупити контракт Гочолеішвілі після завершення терміну оренди. За інформацією іспанських медіа, Кадіс заплатив близько 200 тисяч євро за тимчасовий перехід захисника.

Повідомляється, що іспанський клуб буде зобов’язаний придбати Гочолеішвілі, якщо за підсумками сезону вийде до Ла Ліги, а сам гравець проведе визначену кількість матчів. Точна кількість поєдинків, необхідна для активації цього пункту, не розголошується.

Якщо умови для обов’язкового викупу не будуть виконані, Кадіс усе одно матиме змогу оформити повноцінний трансфер футболіста за власним бажанням. Орієнтовна сума такого переходу становитиме 3,5 мільйона євро.

Гочолеішвілі приєднався до Шахтаря в січні 2023 року, перебрався до України із Сабуртало за один мільйон євро. За час виступів у складі донецької команди грузинський оборонець провів 40 матчів, у яких забив один м'яч і віддав три результативні передачі.