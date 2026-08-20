Офіційно: Шахтар орендував бразильського вінгера Карвалью
Угода розрахована до 30 червня 2027 року
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар оголосив про оренду вінгера саудівської Аль-Кадісії Габріеля Карвалью.
Угода розрахована до 30 червня 2027 року та містить опцію викупу.
Минулого сезону Карвалью провів 12 матчів, забив один гол та віддав два асисти. У його доробку також три поєдинки за молодіжну збірну Бразилії (U-20).
Шахтар розпочав сезон УПЛ з трьох перемог — над Кудрівкою (5:1), Епіцентром (2:0) та Харковом (1:0).
Наступну гру команда проведе 29 серпня проти Полісся.
Ексгравець Шахтаря і Динамо буде граючим тренером у клубі-учаснику Кубка України.