Денис Сєдашов

Донецький Шахтар оголосив про оренду вінгера саудівської Аль-Кадісії Габріеля Карвалью.

Угода розрахована до 30 червня 2027 року та містить опцію викупу.

Минулого сезону Карвалью провів 12 матчів, забив один гол та віддав два асисти. У його доробку також три поєдинки за молодіжну збірну Бразилії (U-20).

Шахтар розпочав сезон УПЛ з трьох перемог — над Кудрівкою (5:1), Епіцентром (2:0) та Харковом (1:0).

Наступну гру команда проведе 29 серпня проти Полісся.

Ексгравець Шахтаря і Динамо буде граючим тренером у клубі-учаснику Кубка України.