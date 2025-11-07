Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту Sport-Express.ua прокоментував матч третього туру основного етапу Ліги конференцій Шахтар – Брейдаблік (2:0).

«Я навіть не знаю, в яку лігу записати Брейдаблік або як я його назвав, судячи з гри, Передбанник. Навіть у нашому чемпіонаті таких слабких команд немає. Це навіть не Перша ліга. Деякі тренери люблять говорити, що слабких команд у єврокубках немає, але Передбанник та Зрінськи показали, що це не так. І це ще чемпіони своїх країн. Уявіть тепер, як там усі інші грають. Тішить, що є команди ще слабші за наші.

Шахтар вітаю з перемогою, але хотілося б, щоб голів було більше, як у Динамо. Раптом наприкінці забиті м’ячі рахуватимуть. Шахтар здобув свою перемогу пішки, навіть не спітнівши. У мене таке відчуття, що Передбанник дивився ігри Динамо та вирішив, як і кияни, не бити по воротах. Шахтар два тайми грав на половині поля суперника. Тут навіть розбирати нічого».