Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю Sport-express.ua емоційно розібрав поразку київської команди проти Карабаху (0:2) і виліт із Ліги конференцій.

«А що тут говорити? Динамо програло цілком заслужено. Агдамці подарували киянам один момент, коли розігрували від воріт. Бражко вивалився на ворота і не зміг забити. Все інше – ми поза грою і купа браку. А коли Дубінчак забив з офсайду, то з таким виразом обличчя йшов, типу: дивіться, я краще всіх.

Заслужена перемога Карабаха. Вони хоча б зробили висновки після першого матчу, у них було менше помилок. А ми – як завжди: без моментів. От після такого матчу можна задати питання: скільки тепер коштує Пономаренко?

Самі собі проблеми створюють. Єдиний момент у Динамо в матчі з Карабахом – епізод із Бражком. Тут винен Гурбан Гурбанов, який змушує свою команду грати через розіграш від воріт. Ми цим скористалися, перехопили, але не забили. Чому Бражко не забив? Це в нього питати треба.

Більше Динамо не мало моментів. Якби Бражко забив, могли б спокійно зіграти 1:1, і все було б інакше. А так Динамо жодних висновків не зробило. Чесно кажучи, що киянам, що Карабаху в Лізі конференцій робити нічого», – сказав Леоненко.