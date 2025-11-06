Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко в інтерв’ю сайту BLIK.ua поділився очікуваннями від матчу біло-синіх проти боснійського Зринськи в рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій.

«Я спитав у Рикуна: «Що це за команда?». Він відповів, що не знає. Я кажу: «Так може це якийсь напій, судячи з назви, чи ліки?». Дуже важко судити про суперника, якого не бачив. А якщо брати останні дві гри Динамо проти Шахтаря, то обидві наші команди люблять пропускати, що дуже насторожує. Оборона – це найслабша ланка, що в Шахтаря, що в Динамо.

А у киян взагалі погана традиція склалася – вони не б'ють по воротах у першому таймі. Їх що, цього не вчать? Побажаю Динамо, щоб вони били по воротах Зринськи та створювали моменти, бо без моментів футбол не хочеться дивитися».