Відомий тренер Мирон Маркевич в інтерв'ю сайту «Український футбол» поділився очікуваннями від матчу третього туру основного етапу Ліги конференцій Динамо – Зринськи.

«Ясно, що фаворит – Динамо. Я навіть не знаю, що то за команда така Зринськи… Треба вигравати в таких поєдинках і в таких опонентів. Про що тут говорити. Якщо вже такі команди не перемагати, то я не знаю...

Треба набирати очки [до таблиці коефіцієнтів УЄФА], бо ми вже й так нижче плінтуса… Футболісти Динамо повинні розуміти, що такі команди потрібно перемагати. Ясно, що не потрібно зверхньо до суперників ставитися, але треба вийти та виграти!»