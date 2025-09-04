Польський форвард Барселони Роберт Левандовські проводить свій останній сезон у клубі за чинним контрактом, який передбачає можливість продовження ще на один рік за згодою сторін.

Переговори про нову угоду з 37-річним гравцем ще не розпочиналися, і цього літа кілька клубів спробували скористатися невизначеністю.

Як повідомляє Football Espana, що саудівські Аль-Наср та Аль-Хіляль пропонували агенту Левандовські Піні Захаві вражаючі контракти — до 100 мільйонів євро за сезон, за умови, що поляк залишить Барселону вже у серпні.

Роберт відмовився від подібних пропозицій, але остаточно не закрив питання, переніс переговори наступного літа, якщо не вдасться домовитися з клубом про продовження ще на один сезон. У такому разі зарплата в Саудівській Аравії буде помітно нижчою.

Минулого сезону Левандовський провів 52 матчі, забив 42 голи і віддав три результативні передачі.

Раніше провідомлялося, що Барселона отримає десятки мільйонів євро.