Левандовські отримав пропозиції з Близького Сходу
Відома реакція гравця
близько 1 години тому
Польський форвард Барселони Роберт Левандовські проводить свій останній сезон у клубі за чинним контрактом, який передбачає можливість продовження ще на один рік за згодою сторін.
Переговори про нову угоду з 37-річним гравцем ще не розпочиналися, і цього літа кілька клубів спробували скористатися невизначеністю.
Як повідомляє Football Espana, що саудівські Аль-Наср та Аль-Хіляль пропонували агенту Левандовські Піні Захаві вражаючі контракти — до 100 мільйонів євро за сезон, за умови, що поляк залишить Барселону вже у серпні.
Роберт відмовився від подібних пропозицій, але остаточно не закрив питання, переніс переговори наступного літа, якщо не вдасться домовитися з клубом про продовження ще на один сезон. У такому разі зарплата в Саудівській Аравії буде помітно нижчою.
Минулого сезону Левандовський провів 52 матчі, забив 42 голи і віддав три результативні передачі.
Раніше провідомлялося, що Барселона отримає десятки мільйонів євро.