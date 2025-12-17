Польський форвард Барселони Роберт Левандовські має контракт із каталонським клубом, розрахований ще трохи більше ніж на півроку, при цьому обговорення можливого продовження угоди поки що знаходиться лише на стартовому етапі.

Вже найближчими тижнями інші клуби отримають право безпосередньо виходити на гравця з пропозиціями про майбутній трансфер, хоча деякі команди розпочали спілкування з його представниками заздалегідь.

Стало відомо, що американський клуб Чикаго Файр уже встановив контакт з агентами нападника і зробив перші кроки у напрямку потенційної угоди.

Сам Левандовські не виключає варіант із переїздом до МЛС і, за інформацією BBC, не збирається висувати жорсткі фінансові вимоги, що може спростити процес переговорів.

У поточному сезоні 37-річний поляк провів 17 матчів, у яких відзначився вісьмома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Педрі став наймолодшим гравцем Барселони, який зіграв 150 матчів за клуб.