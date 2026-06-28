Левандовський продовжить кар'єру в МЛС
Поляк стане гравцем Чикаго Файр
близько 2 годин томуПідписатися в
Нападник Барселони Роберт Левандовський продовжить кар'єру в американському чемпіонаті МЛС. 37-річний польський футболіст погодився на перехід до Чикаго Файр, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гравець вже відвідав розташування американського клубу та ознайомився з його інфраструктурою. Підписання контракту заплановане на початок наступного тижня.
Левандовський приєднається до Чикаго Файр у статусі вільного агента, оскільки його угода з Барселоною завершується 30 червня 2026 року.
«Іду з відчуттям, що місія виконана»: Левандовські оголосив про відхід із Барселони.