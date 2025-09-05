Український голкіпер Реала Андрій Лунін мав шанс змінити клуб перед закриттям трансферного вікна.

За даними Realmadridconfidencial.com, в останні години трансферного вікна Жирона зробила офіційну пропозицію щодо його переходу. Проте сам Лунін одразу дав зрозуміти, що не має наміру залишати Мадрид.

У Реалі вражені відданістю українця та раді мати у складі такого надійного воротаря.

За мадридський клуб Лунін провів 62 зустрічі у всіх змаганнях, у яких пропустив 70 м'ячів та оформив 22 сухі матчі. Його контракт розрахований до 30 червня 2030 року, а ринкова вартість, за інформацією Transfermarkt, становить 18 мільйонів євро.