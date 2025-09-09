Вінгер Атлетика Ніко Вільямс вибув на тривалий час через травму, повідомляє офіційний сайт клубу. У 23-річного футболіста діагностовано пошкодження лівого м'яза.

Травму було отримано 7 вересня у матчі збірної Іспанії проти Туреччини, який завершився з рахунком 6:0. Ніко вийшов у стартовому складі, встиг віддати гольову передачу, але на 44-й хвилині був змушений залишити поле через пошкодження.

За даними Marca, на відновлення гравцеві буде потрібно до шести тижнів, через що Атлетік доведеться обходитися без нього у найближчих поєдинках чемпіонату. Раніше повідомлялося, що збірна Іспанії продовжила свою безпрограшну серію до 27 ігор.