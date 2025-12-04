Мареска підсумував поразку Челсі від Лідса: «Команда була слабшою в усьому»
Пенсіонери поступилися 1:3
близько 4 годин тому
Енцо Мареска / фото - Getty
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку у виїзному матчі 14-го туру Прем’єр-ліги Англії, де сині поступилися Лідс Юнайтед із рахунком 1:3.
У складі господарів забили Яка Бійол, Ао Танака та Домінік Калверт-Льюїн. Єдиний гол Челсі на 50-й хвилині оформив Педру Нету.
Вони були кращі за нас у всіх аспектах і заслужили на перемогу. З цієї гри ми нічого не винесемо. Єдине, що можемо зробити, — це спробувати розібратися в помилках і перезавантажитися, адже вже в суботу на нас чекає новий матч, — наводить слова Марески офіційний сайт Челсі.
У 15 турі чемпіонату Англії Челсі зустрінеться з Борнмутом 6 грудня.