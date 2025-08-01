На перший матч третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між київським Динамо та кіпрським Пафосом призначено суддівську бригаду зі Швейцарії.

Зустріч відбудеться 5 серпня на нейтральному стадіоні, причому формальним господарем поля буде українська команда.

Головним суддею поєдинку стане Сандро Шерер, а на лініях йому допомагатимуть Йонас Ерні та Сюзанн Кюнг. Четвертим рефері виступить Урс Шнідер. Також буде задіяна система відеоповторів VAR, за яку відповідатиме Федай Сан.

Переможець цієї дуелі отримає можливість поборотися за місце у основному етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 у фінальному кваліфікаційному раунді.

Раніше стало відомо, скільки балів заробили українські клуби в таблиці коефіцієнтів УЄФА.