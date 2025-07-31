Київське Динамо офіційно отримає невелику паузу перед виступами у кваліфікації Ліги чемпіонів. Зустріч з львівським Рухом у рамках 2-го туру УПЛ відбудеться на день раніше — у п'ятницю, 8 серпня.

Матч призначений на 18:00. Про це повідомляє Дирекція Української Премʼєр-ліги, яка затвердила дати проведення поєдинків другого туру чемпіонату.

Таке рішення ухвалене з огляду на єврокубкове навантаження столичного клубу. Вже 12 серпня біло-сині мають зіграти на Кіпрі проти Пафоса — це буде перший матч наступного етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Кияни успішно подолали другий раунд відбору, не залишивши шансів мальтійському Хамрун Спартанс. Підопічні Олександра Шовковського здобули дві перемоги із загальним рахунком 6:0.

Другий тур УПЛ триватиме з 8 по 11 серпня включно.