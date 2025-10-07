Михайло Цирук

Сьогодні, 7 жовтня, молодіжна збірна України U-20 проведе поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2025 проти Іспанії. Звісно, грізне імʼя суперника одразу наштовхує на думки про те, що наша команда в цій парі - однозначний аутсайдер. Утім, як учив Олександр Усик, не женімо коней.

У молодіжному футболі запас міцності грандів може бути не таким великим, як у дорослому. Не забуваймо й про те, що турнір відбувається не в дати ФІФА, тож іспанці, так само як і ми, не можуть розраховувати на своїх найсильніших гравців. До того ж фурія роха провела груповий етап відверто так собі, тому, якщо її змогли обіграти марокканці, то чому б не спробувати й нам? Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинку за вихід до чвертьфіналу молодіжного мундіалю.

Завдання мінімум виконано

Насправді ні Україна, ані Іспанія не продемонстрували на груповому етапі нічого феєричного. Так, наша збірна набрала 7 очок з 9 можливих та виграла групу, тобто результат - ідеальний. Але в якому з трьох матчів підопічні Дмитра Михайленка контролювали гру з першої до останньої хвилини? В якому обіграли суперника на класі та без зайвих нервів? Правильно, в жодному.

У стартовій грі з Південною Кореєю (2:1) все вирішила ударна трихвилинка з двома голами поспіль, а в другому таймі синьо-жовті відверто відбивалися. Панаму взагалі не обіграли (1:1), а в матчі з Парагваєм (2:1) все також було досить рівно, близько й тонко. Та якщо вам здається, що констатуючи ці факти я критикую Михайленка та його команду - то вам лише здається.

Працювати зі збірною U-20 та везти її на мундіаль - одна з найбільш невдячних робіт для будь-якого тренера. Чому? Бо результат вимагають, а найсильніших гравців для цього не дають. Давайте відверто визнаємо, що на цей ЧС Україна поїхала складом із цілою низкою імен, які пересічний вболівальник почув вперше у житті, та й непересічний також навряд зможе назвати всю нашу заявку та клуб, у якому виступає кожен з гравців, без попередньої підготовки.

Тож вимагати від цієї команди, яка наступного разу складатиметься вже із зовсім інших людей, якогось малюнку гри, краси футболу та розгромів - справа абсолютно мала та безглузда. На таких швидкоплинних турнірах на першому місці стоїть, стояв і стоятиме лише результат, і так це працює навіть у дорослому футболі, не говорячи вже про молодіжний.

Результат є - от і дякуємо. Михайленко та його штаб вивели цю команду на чемпіонат світу, потрапивши до півфіналу Євро U-19. Тепер ця ж команда, зовсім без зірок у складі, виграє свою групу у фінальній частині мундіалю. За іменами вона значно слабша, ніж та, яку віз на тріумфальний ЧС-2019 Олександр Петраков. Але вона в плейоф, а значить завдання мінімум виконано.

Таким чином усі пʼять разів, коли наша команда виходила в фінальну частину, вона потрапляла у плейоф, а от стадію 1/8 фіналу долала лише одного разу в історії - у 2019, де все завершилося перемогою на турнірі. Тож натяк цілком зрозумілий: якщо синьо-жовті обіграють Іспанію, можна завершувати турнір та одразу виносити їм золоті медалі.

А що ж збірна Іспанії?

Перша й головна причина не драматизувати вихід України на цього суперника - його заявка. Імен, які хоч про щось скажуть середньостатистичному вболівальнику, тут зовсім небагато. Кілька відносних зірок таки є. Наприклад, правий вінгер Бетіса Пабло Гарсія, якого Трансфермаркт оцінює у 10 млн євро. Але у своєму клубі цей хлопець зовсім не основний. Так само коштує й центральний захисник Мальорки Ян Віргіл, який також зовсім не грає за свій клуб.

Звісно, те, що ми не знаємо деяких гравців, зовсім не означає, що вони погані та слабкі. Так само немає жодних підстав вірити, що іспанські “ноунейми” чимось гірші за наших. Але грати та боротися можна й потрібно, і це показали соперники фурії рохи на груповому етапі.

Іспанці розпочали турнір з поразки 0:2 від Марокко, після якої одразу опинилася в не надто приємному становищі. А коли перемогти не вдалося й у другому матчі проти Мексики (2:2), то вихід в плейоф взагалі опинився під серйозною загрозою.

На щастя для Іспанії, усе врятував матч проти Бразилії, у якому наш суперник здобув мінімальну перемогу (1:0) та з третього місця вирушив до плейоф. До слова, Бразилія посіла в цій групі останнє місце, набравши лише один бал. Це, знову ж таки, до розмови про те, що на молодіжному рівні не варто боятися гучних імен.

Головне, аби це зрозуміли наші хлопці. Проти іспанців у цій віковій категорії синьо-жовті ще не грали, тож сподіваємося, що історія протистоянь розпочнеться успішно для нас. Ця команда не просто так посіла третє місце в групі, вона має достатньо проблем та слабких місць, якими можуть скористатися підопічні Михайленка. А якщо здолати цей барʼєр, то далі на Україну чекатиме Колумбія чи Південна Африка, та про це, якщо буде сенс, поговоримо вже після матчу.

У матеріалі використані фото Getty images, УАФ