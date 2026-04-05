Стали відомі півфінальні пари Кубка Англії та дати проведення матчів
Перша гра запланована на 25 квітня
Відбулося жеребкування стадії 1/2 фіналу Кубка Англії. За путівку у фінал турніру поборються чотири команди.
Згідно з результатами жеребкування, Челсі зіграє проти Лідса, а Манчестер Сіті зустрінеться із Саутгемптоном.
Обидва матчі пройдуть у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Перша півфінальна зустріч запланована на 25 квітня, а друга гра відбудеться наступного дня, 26 квітня.
