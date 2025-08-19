Салах визнаний гравцем року Прем’єр-ліги сезону 2024/25
Професійна асоціація футболістів Англії вручила нагороду форварду Ліверпуля
близько 1 години тому
Мохамед Салах/фото - Getty
Мохамед Салах, вінгер Ліверпуля, отримав нагороду найкращого гравця сезону Прем’єр-ліги 2024/25 за версією Професійної асоціації футболістів Англії (PFA).
У минулому сезоні Салах провів 38 матчів, забив 29 голів і віддав 18 результативних передач. Такі показники допомогли Ліверпулю здобути чемпіонський титул.
Салах став єдиним гравцем в історії, який тричі здобував цей титул (2017/18, 2021/22 та 2024/25).
Серед інших лауреатів сезону — Морган Роджерс (Астон Вілла), який визнаний найкращим молодим гравцем, Маріона Кальдентей (Жіноча Суперліга) та Джеймс Траффорд, який отримав приз у Чемпіоншипі за виступи у Бернлі.