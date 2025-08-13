Білоруський колишній тренер ЛНЗ, Чорноморця та Карпат Олег Дулуб після матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Пафос – Динамо (0:2; 0:3 – заг.) поділився прогнозом на протистояння киян у Лізі Європи з Маккабі Тель-Авів або Хамрун Спартанс.

Досі вважаю, що за умови належної мотивації гравців «Динамо» могло пройти й «Пафос». Можливо, були неправильно розподілені обов’язки або завадили якісь обставини. Наприклад, не пропустити на останніх хвилинах у першій грі або забити на перших хвилинах у другій.

Але тут гру дуже складно прорахувати. На цьому рівні вже немає слабких команд. Потрібно готуватися та знову вибудовувати стратегію. Якщо стоїть завдання потрапити до групи Ліги Європи — а це основне завдання, — потрібно виграти чотири тайми, а може й шість.

Грати й вигравати — абсолютно різні речі. Класний гравець відрізняється від простого тим, що він у будь-якій ситуації грає на виграш. Навіть якщо матч програний, він буде битися за нічию, буде чіплятися, він знає, як це робити. А простий гравець просто грає у футбол. Це абсолютно різні речі на психологічному рівні, тому що вигравати — це ціле мистецтво, – сказав Дулуб у інтерв’ю Тribuna.com.