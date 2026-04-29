Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в інтерв'ю Reuters розповів про значення виходу команди до півфіналу Ліги конференцій, виклики та логістичні труднощі, з якими стикаються «гірники» в умовах війни, а також про повернення до Ліги чемпіонів як головну мету клубу.

«Навіть вихід до півфіналу [Ліги конференцій] – це доволі значне досягнення через ті обставини, в яких ми живемо. Цього сезону ми зіграли найбільшу кількість єврокубкових матчів у нашій історії...

Якщо ми переможемо Крістал Пелес, ми доведемо, що наша модель працює і що вона не залежить від місця, де ми перебуваємо.

За таких обставин йдеться не лише про спортивні результати. Йдеться про виживання, відповідальність і стабільність. Це ключові фактори, які визначають наш підхід до управління процесом. Ми втратили свій дім, але не втратили свою ідентичність.

Наша модель базується на ядрі українських гравців у поєднанні з бразильськими, і ми продовжуємо розвивати українські таланти. Виступи команди також мали значення поза межами футболу, даючи Україні певне полегшення.

Наша гра і позитивні результати дають людям позитивні емоції. І для нас це найбільша нагорода, яку ми можемо подарувати.

Ми маємо зробити все, що в наших силах. Якщо ми це зробимо, я вірю, що зможемо повернутися до Ліги чемпіонів. Це дуже важливо для нас у цей момент».