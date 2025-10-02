Розклад матчів Ліги конференцій: 2 жовтня
Динамо та Шахтар розпочнуть свій шлях в основному раунді турніру
близько 3 годин тому
У четвер, 2 жовтня, стартує груповий етап Ліги конференцій сезону 2025/26. На цьому етапі в боротьбу вступають 32 команди з різних європейських країн, серед яких і київське Динамо, і донецький Шахтар.
Розклад матчів 1-го туру (2 жовтня, четвер, час київський):
КуПС (Куопіо, Фінляндія) – Дріта (Г’їлане, Косово) – 19:45
Динамо Київ (Україна) – Кристал Пелес (Лондон, Англія) – 19:45
Омонія (Нікосія, Кіпр) – Майнц (Німеччина) – 19:45
Зріньскі (Мостар, Боснія і Герцеговина) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар, Гібралтар) – 19:45
Лех Познань (Польща) – Рапід (Відень, Австрія) – 19:45
Райо Вальєкано (Мадрид, Іспанія) – Шкендія (Тетово, Північна Македонія) – 19:45
Ягеллонія (Білосток, Польща) – Хамрун (Мальта) – 19:45
Ноах (Єреван, Вірменія) – Рієка (Хорватія) – 19:45
Лозанна (Швейцарія) – Брейдаблік (Коупавогур, Ісландія) – 19:45
Фіорентина (Флоренція, Італія) – Сігма Оломоуц (Чехія) – 22:00
Спарта Прага (Чехія) – Шемрок Роверс (Дублін, Ірландія) – 22:00
АЕК Ларнака (Кіпр) – АЗ Алкмар (Нідерланди) – 22:00
Абердін (Шотландія) – Шахтар Донецьк (Україна) – 22:00
Слован Братислава (Словаччина) – Страсбург (Франція) – 22:00
Шелбурн (Дублін, Ірландія) – Геккен (Гетеборг, Швеція) – 22:00
Легія (Польща) – Самсунспор (Самсун, Туреччина) – 22:00
Цельє (Словенія) – АЕК Афіни (Греція) – 22:00
Ракув (Ченстохова, Польща) – Університатя Крайова (Крайова, Румунія) – 22:00
У цьому тур Динамо Київ вдома зіграє з англійським Крістал Пелес у Польщі, а Шахтар на виїзді зустрінеться з шотландським Абердіном.
