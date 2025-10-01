Один із найдосвідченіших гравців київського Динамо Андрій Ярмоленко поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Крістал Пелас у Лізі конференцій. Півзахисник наголосив, що команда ретельно проаналізувала сильні сторони суперника та готова до матчу.

Ярмоленко також згадав свої минулі зустрічі з лондонцями, коли виступав за Вест Хем, але зазначив, що нинішній Кристал Пелас значно змінився, тому проводити паралелі з тим періодом немає сенсу.

«Ми знаємо, проти кого будемо грати. Звичайно, Крістал Пелас показує якісну, агресивну гру. Ми переглянули дуже багато матчів за участю команди суперника. Знаємо її сильні якості. Проте насамперед нам треба думати про свою гру, у нас є свій стиль, свої завдання. Тому я впевнений, що гравці, які вийдуть завтра на поле, віддадуть всі сили, щоб домогтися позитивного результату. Вважаю, немає сенсу згадувати, який Крістал Пелас був тоді. Змінюються гравці, змінюються тренери. Це абсолютно різні команди, якщо порівнювати нинішні часи з тими, коли я виступав в АПЛ», — заявив Ярмоленко для пресслужби Динамо.

Матч першого туру Ліги конференцій між Динамо та Крістал Пелас відбудеться у четвер, 2 жовтня.