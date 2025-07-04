У четвер, 3 липня 2025 року, стало відомо про загибель форварда Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жоти в результаті трагічного ДТП в Іспанії.

Як повідомляє видання Yalla Kora з посиланням на джерела в Ліверпулі, вінгер Мохамед Салах прийняв рішення терміново перервати свою відпустку в Греції. Наразі футболіст повернувся до Англії, аби особисто вшанувати памʼять одноклубника та підтримати родину Жоти.

Причиною смертельної аварії став прокол шини Lamborghini, на якому Жота їхав разом зі своїм братом. Після втрати контролю над авто машина вилетіла з дороги й загорілася. За інформацією ЗМІ, Діогу Жота та його брат Андре Сілва згоріли всередині автомобіля.

Мохамед Салах і Діогу Жота разом виступали за Ліверпуль із 2020 року.