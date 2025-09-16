Павло Василенко

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем включений до заявки з 23 гравців мадридського Реала на домашній матч Ліги чемпіонів проти Марселя у вівторок. Спочатку очікувалося, що 22-річний хавбек повернеться до гри в жовтні через травму плеча.

Востаннє гравець збірної Англії брав участь у Клубному чемпіонаті світу в США, а з того часу пропустив чотири матчі Реала в Ла Лізі. Він відкладав операцію на плечі з листопада 2023 року, коли отримав травму в матчі проти Райо Вальєкано.

Він хотів зосередитися на Реалі та національній збірній. В середині липня, після Клубного чемпіонату світу, йому зробили операцію та розпочали реабілітацію, яка мала тривати від 10 до 12 тижнів, але Беллінгем матиме шанс сьогодні зіграти проти Марселя.