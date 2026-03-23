Ліон прийняв рішення стосовно долі Яремчука у Франції
Український нападник з лютого відзначився двома результативними діями
близько 4 годин тому
Французький Ліон вирішив активувати опцію викупу українського форварда Романа Яремчука у грецького Олімпіакоса. Про це повідомляє jeunesfooteux.com.
Сума трансферу становить 5 млн євро, раніше Ліон сплатив 1,5 млн за оренду форварда до літа.
Яремчук приєднався до французів на початку лютого і вже встиг провести 5 матчів, забивши 1 гол та оформивши 1 асист.
Рішення про викуп підкреслює наміри Ліона розраховувати на Яремчука як на ключового гравця атаки в сезоні-2026/27.
Нагадаємо, Яремчук травмувався перед матчами збірної України у відборі на ЧС-2026.
