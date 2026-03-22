Денис Сєдашов

Нападник збірної України та французького Ліона Роман Яремчук отримав пошкодження ахіллового сухожилля напередодні матчів плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Про це повідомив головний тренер Ліона Паулу Фонсека.

Через травму футболіст не потрапив до заявки на сьогоднішній матч чемпіонату Франції проти Монако. Терміни відновлення гравця наразі не уточнюються.

Збірна України проведе півфінал плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції 26 березня. У разі перемоги українці 31 березня зіграють за вихід на мундіаль із сильнішим у парі Польща — Албанія.

Збірна України втратила ще одного центрбека перед плей-оф ЧС-2026 – Максим Таловєров вибув через травму.