Ліон вперше в сезоні поступився Ренну
Відпустивши у відрив ПСЖ
близько 1 години тому
Ренн здобув вольову перемогу над Ліоном в поєдинку 4 туру Ліги 1. Матч завершився з рахунком 3:1 на користь господарів.
Господарі, які в перших турах не виграли жодного поєдинку, спромоглись на камбек, поступаючись в рахунку.
Ліон забив першим на 14-й хвилині, ведучи в рахунку до 80-ї хвилини. Все змінилось після того, як Мортон отримав вилучення та зилишив Олімпік в меншості.
За чисельної переваги Ренну вдалося зрівняти рахунок, а в доданий час до другого тайму забезпечив собі першу перемогу в новому чемпіонаті.
Ліга 1. 4 тур
Ренн - Ліон 1:1
Голи: Руо, 79, Дескам, 90+3 (автогол), Мейте, 90+5 - Толіссо, 90+4
