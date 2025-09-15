Ренн здобув вольову перемогу над Ліоном в поєдинку 4 туру Ліги 1. Матч завершився з рахунком 3:1 на користь господарів.

Господарі, які в перших турах не виграли жодного поєдинку, спромоглись на камбек, поступаючись в рахунку.

Ліон забив першим на 14-й хвилині, ведучи в рахунку до 80-ї хвилини. Все змінилось після того, як Мортон отримав вилучення та зилишив Олімпік в меншості.

За чисельної переваги Ренну вдалося зрівняти рахунок, а в доданий час до другого тайму забезпечив собі першу перемогу в новому чемпіонаті.

Ліга 1. 4 тур

Ренн - Ліон 1:1

Голи: Руо, 79, Дескам, 90+3 (автогол), Мейте, 90+5 - Толіссо, 90+4

