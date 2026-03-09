Ліон Яремчука зіграв внічию з Парижем і випав з топ-3 чемпіонату Франції
Український нападник з'явився на полі у другому таймі
близько 1 години тому
Ліон зіграв внічию з Парижем у матчі 25-го туру Ліги 1 сезону-2025/26.
Гра відбулася на стадіоні Парк Олімпік Ліоннез та завершилася з рахунком 1:1.
Перший гол у цьому поєдинку на 63-й хвилині забив Маршалл Мунетсі. На 90+6 пенальті у складі господарів реалізував Корентен Толіссо.
Український форвард Ліона Роман Яремчук вийшов на поле на 58-й хвилині замість Ніколаса Тальяфіко. Результативними діями Роман не відзначився.
Ліга 1. 25-й тур
Голи: Толіссо, 90+6 (пен.) – Мунетсі, 63
Через цю нічию Ліон втратив місце в топ-3 чемпіонату Франції – підопічні Паулу Фонсеки з 46 очками розташовуються на четвертому місці. Стільки ж і у Марселя, який іде на одній позиції вище завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів.
