Володимир Кириченко

Ліон зіграв внічию з Парижем у матчі 25-го туру Ліги 1 сезону-2025/26.

Гра відбулася на стадіоні Парк Олімпік Ліоннез та завершилася з рахунком 1:1.

Перший гол у цьому поєдинку на 63-й хвилині забив Маршалл Мунетсі. На 90+6 пенальті у складі господарів реалізував Корентен Толіссо.

Український форвард Ліона Роман Яремчук вийшов на поле на 58-й хвилині замість Ніколаса Тальяфіко. Результативними діями Роман не відзначився.

Ліга 1. 25-й тур

Ліон – Париж 1:1

Голи: Толіссо, 90+6 (пен.) – Мунетсі, 63

Через цю нічию Ліон втратив місце в топ-3 чемпіонату Франції – підопічні Паулу Фонсеки з 46 очками розташовуються на четвертому місці. Стільки ж і у Марселя, який іде на одній позиції вище завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів.

