Лісне і Агробізнес вийшли в 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні було зіграно два поєдинки 1/16 фіналу Кубка України
близько 1 години тому
Фото - ФК Лісне
Гра між аматорською Олімпією та друголіговим ФК Лісне у першому таймі переривалася через повітряну тривогу.
У підсумку гості здобули перемогу з мінімальною різницею завдяки голам ексдинамівців Сергія Рибалки та Вікентія Волошина.
Гра між аматорським Денгоффом та першоліговим Агробізнесом теж була результативною.
Першоліговий колектив без проблем здобув виїзну перемогу з рахунком 2:0.
Кубок України, 1/16 фіналу
Олімпія (Савинці) – ФК Лісне – 1:2
Голи: Малик, 50 – Рибалка, 13 (пенальті), Волошин, 78.
Денгофф – Агробізнес – 0:2
Голи: Кузьмін, 51, Сьомка, 58.
Завтра, 24 вересня, буде зіграно ще шість матчів 1/16 фіналу Кубку України
- Агротех – Чорноморець (13:00)
- Інгулець – Поділля (13:00)
- Колос (Полонне) – Нафтовик (15:30)
- Локомотив (Київ) – Верес (15:30)
- Нива (Вінниця) – Гірник-Спорт (15:30)