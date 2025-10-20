Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр поділився емоційним дописом після перемоги своєї команди над Ліверпулем у центральному матчі 8-го туру англійської Прем’єр-ліги. Саме Магвайр став автором переможного гола — його точний удар на 84-й хвилині приніс «червоним дияволам» три очки.

«Люблю цей клуб!» — написав Магвайр у соцмережі X, додавши світлини з переможного матчу на «Енфілді».

I love this club ❤️ pic.twitter.com/1H5wFAsDFf — Harry Maguire (@HarryMaguire93) October 19, 2025

Після восьми турів АПЛ Манчестер Юнайтед має у своєму активі 13 очок і посідає дев’яту сходинку турнірної таблиці. Лідером чемпіонату залишається лондонський Арсенал, який набрав 19 очок. У наступному турі підопічні Рубена Аморіма вдома зіграють проти Брайтона.