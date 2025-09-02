Трансфер нападника збірної Швеції Александера Ісака з Ньюкасла до Ліверпуля став найдорожчим в історії англійського футболу. Форвард приєднався до мерсисайдців за £125 млн (€145 млн).

Попередній рекорд також належав команді Арне Слота. Цього літа червоні придбали атакувального півзахисника Флоріана Вірца з Байєра за €125 млн. Таким чином, Ліверпуль двічі оновив трансферний рекорд АПЛ протягом одного літа.

Перехід Ісака перевищив за вартістю трансфер хавбека Енцо Фернандеса з Бенфіки до Челсі (€121 млн), а також покупку Манчестер Сіті нападника Астон Вілли Джека Гріліша у сезоні-2021/2022 (€117,5 млн).