Англійський Ліверпуль зіткнувся з проблемами на правому фланзі оборони і потребує посилення вже до закриття зимового трансферного вікна.

Як можливе рішення розглядається нідерландський захисник міланського Інтерa Дензел Думфріс. 29-річний футболіст нещодавно змінив агента, що може прискорити його можливий вихід з «нерадзуррі» найближчим часом.

Ліверпуль бачить у цьому шанс і готовий вести переговори активно та рішуче. Інтер оцінює трансфер у 25 мільйонів євро, контракт Думфріса з італійським клубом діє до 2028 року.

У поточному сезоні через травми захисник провів всього 15 матчів і забив три голи. Раніше повідомлялося, що Ліверпуль після матчу Ліги чемпіонів залишився без правих захисників.