Онофрійчук здобула золото та бронзу на етапі Кубку світу в Баку
Українка завоювала нагороди в окремих фіналах
близько 1 години тому
Фото: Kateryna Tytarenko
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виборола дві нагороди в окремих фіналах на етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Азербайджані.
Найкращий результат українка показала у вправах з обручем, де виграла золоту медаль, випередивши болгарку Стіляну Ніколову на 0,1 бала. У вправах із булавами Онофрійчук посіла третє місце, здобувши бронзу.
Також Онофрійчук зупинилася за крок від подіуму у вправах із м'ячем (4-те місце) та фінішувала шостою у вправі зі стрічкою.
