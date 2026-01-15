Захисник Ліверпуля переніс операцію після травми коліна
Конор Бредлі розпочав відновлення
18 хвилин тому
Конор Бредлі/фото: Ліверпуль
Правий захисник Ліверпуля Конор Бредлі повідомив, що успішно переніс операцію на коліні після серйозної травми, отриманої в матчі 21-го туру АПЛ проти Арсеналу (0:0).
22-річний футболіст опублікував повідомлення в соціальних мережах, підтвердивши, що хірургічне втручання завершено, а попереду на нього чекає тривалий період відновлення.
«Це сильний удар, але операція зроблена, тож відновлення починається зараз. Це буде нескоро, але я вже не можу дочекатися, щоб повернутися на поле за Ліверпуль та збірну Північної Ірландії. Дякую всім за підтримку», — написав Бредлі в Instagram-акаунті.
