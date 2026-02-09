Напередодні Ліверпуль на своєму полі зазнав поразки від Манчестер Сіті у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги.

Вирішальний гол наприкінці зустрічі забив форвард гостей Ерлінг Холанд, реалізувавши пенальті на 90+10-й хвилині. В результаті червоні пропустили м'яч у компенсований час і поступилися супернику.

Цей випадок став уже четвертим у поточному сезоні, коли команда Арне Слота програє матч після пропущеного голу у доданий час. Як повідомляє SkySport, за цим негативним показником Ліверпуль зрівнявся з низкою інших клубів.

Раніше подібний антирекорд фіксувався у Вотфорда в сезонах 2017/18 і 2021/22, у Вест Хема в кампанії 2021/22, а також у Саутгемптона в сезоні 2024/25 - всі ці команди також по чотири рази за сезон поступалися, пропускаючи вирішальні м'ячі.