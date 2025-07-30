Павло Василенко

Рекордне придбання Ліверпуля Флоріан Вірц забив свій перший гол за червоних і був названий найкращим гравцем матчу в третьому товариському матчі чемпіонів Англії, який завершився перемогою з рахунком 3:1 над Йокогама Марінос.

Гол німця дозволив команді Арне Слота зрівняти рахунок, а потім переламати хід матчу завдяки голам талановитих гравців Трея Ньоні та Ріо Нгуму. Примітно, що японські організатори вирішили нагородити Вірца чеком на мільйон японських ієн. Сума еквівалентна приблизно 5000 фунтів стерлінгів або майже 6000 євро.

Після цього матчу Ліверпуль повертається додому і в понеділок проведе два товариські матчі з Атлетиком Більбао. 10 серпня команда зустрінеться з Крістал Пелас у рамках Суперкубку Англії. Через п'ять днів стартує новий сезон Англійської Прем'єр-ліги, в якому червоні почнуть захист титулу домашнім матчем з Борнмута.