Головний тренер Ліверпуля Арне Слот оцінив дебют форварда збірної Швеції Александра Ісака в матчі 1 туру ЛЧ проти Атлетіко (3:2) після скандального переходу з Ньюкасла. Його слова наводить УЄФА.

Я думаю, що за ті 60 хвилин, коли він грав, він здався мені цілком у формі, так що не було відчуття, що за 10 хвилин він вже сильно втомився. Він може грати на високому рівні, і це позитивний момент, за ним приємно спостерігати. Це чудовий гравець. Не скажу, що для мене це не стало сюрпризом, але він виявився у кращій формі, ніж я очікував.

Я не впевнений, що Ісак зможе провести 90 хвилин у матчі проти Евертона, який відбудеться за декілька днів. Я дуже радий, що Александер зміг вийти сьогодні у стартовому складі. Саме тому ми не випустили його на поле проти Бернлі, - розповів Слот.