Слот — про можливий невихід Ліверпуля в ЛЧ: «Трапиться катастрофа»
Фахівець усвідомлює жахливі наслідки
близько 1 години тому
Арне Слот/фото: Ліверпуль
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував цілі команди на завершальну частину сезону.
Наставник підкреслив, що для клубу будь-яке місце в турнірній таблиці АПЛ нижче за зону Ліги чемпіонів розглядатиметься як провал.
«Це буде неприпустимим, якщо Ліверпуль не вийде до Ліги чемпіонів. Я це розумію. Це буде неприпустимий сезон для нас. У таблиці все досить щільно, але не можна допускати кризових періодів. Для клубу у плані фінансів без ЛЧ трапиться катастрофа, це буде неймовірний вплив на Ліверпуль», – сказав Слот для Athletic.
