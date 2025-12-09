Керівництво Ліверпуля визначилося з потенційною заміною Мохамеда Салаха на випадок його можливого відходу. Івуарійський вінгер Ян Діоманде з РБ Лейпциг сприймається як варіант для зимового трансферного вікна.

За інформацією Teamtalk, мерсисайдський клуб виявляє інтерес до 19-річного футболіста. Діоманде може зайняти позицію єгипетського форварда, який перебуває у конфлікті з тренером Арне Слотом і близький до відходу з Ліверпуля.

Цього сезону Ян провів 15 матчів, забив сім голів і віддав чотири результативні передачі. Його ринкова вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше тренер Інтера відреагував на відсутність Салаха в заявці Ліверпуля на матч Ліги чемпіонів.