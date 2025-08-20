Нападник Ньюкасла Александер Ісак виступив із заявою після того, як увійшов до символічної збірної року АПЛ за версією PFA. Шведський форвард подякував колегам та партнерам по команді, які підтримали його у голосуванні, але також відкрито заговорив про своє майбутнє.



Я довго мовчав, поки інші говорили. Моє мовчання дозволило людям просувати свою версію подій, яка не відображає того, що було сказано та узгоджено за зачиненими дверима. Реальність така, що мені давали обіцянки, і клуб давно знає мою позицію. Неправильно робити вигляд, що ця проблема виникла тільки зараз. Коли обіцянки порушені, а довіра втрачена, продовжувати стосунки немає сенсу. Саме так виглядає моя ситуація зараз, тому зміни підуть на користь не лише мені, а й усім сторонам.

Раніше Ньюкасл відхилив пропозицію Ліверпуля щодо трансферу шведа, яка складала 110 млн фунтів плюс бонуси.

Форвард також повідомив, чому не був присутнім на церемонії вручення нагород PFA, оскільки. За його словами, це було б недоречним у нинішніх обставинах.