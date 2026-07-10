Павло Василенко

Пресслужба ЛНЗ повідомила про підписання контракту з нігерійським форвардом словацького Тренчина Коді Девідом.

Офіційних подробиць щодо умов трансферу не наводиться, проте за інформацією порталу Transfermarkt, Девід підписав контракт до 30 червня 2029 року.

25-річний Девід є вихованцем англійського Евертона і грав за команди клубу U-18 і U-23. Він також віддавався в оренди в місцеві Шеффілд Венсдей і Аккрінгтон і шотландські Гамільтон і Рейт Роверс.

Далі нігерієць виступав за фінський Марієхамн, а в січні цього року приєднався до Тренчина.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця в 400 тисяч євро.

ЛНЗ в минулому сезоні вперше в історії завоював срібні медалі чемпіонату і в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з бельгійським Гентом (23 і 30 липня).