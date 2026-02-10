Бразильський Флуміненсе аналізував можливість повернення до команди нападника донецького Шахтаря Кауана Еліаса. Представники клубу виходили на зв’язок з оточенням футболіста, аби дізнатися його позицію щодо потенційного трансферу, повідомляє інсайдер Екрем Конур.

Втім, сам форвард наразі не розглядає зміну клубу. Каунан Еліас вважає, що повернення до чемпіонату Бразилії на цьому етапі кар’єри є передчасним, і має намір продовжувати свій розвиток у європейському футболі.

Попри це, Флуміненсе не відмовляється від інтересу до свого колишнього гравця та уважно стежить за його прогресом, залишаючи питання можливого повернення відкритим.

Нагадаємо, Шахтар оформив трансфер Кауана Еліаса з Флуміненсе у лютому 2025 року. У поточному сезоні бразильський нападник провів 26 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та віддав дві результативні передачі.

Також, Кауаном Еліасом цікавляться провідні європейські клуби.