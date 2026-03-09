Денис Сєдашов

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) різко розкритикував рівень арбітражу в матчі 19-го туру УПЛ між Поліссям та Динамо. Боксер підтримав житомирський клуб і заявив про кризу в суддівському корпусі.

Поєдинок, що відбувся 8 березня в Житомирі, завершився вольовою перемогою киян з рахунком 2:1. Проте гра супроводжувалася низкою суперечливих рішень. Зокрема, арбітри скасували гол гравця Полісся Ліндона Емерлаху та не вилучили захисника Динамо Крістіана Біловара за грубий фол.

Олександр Усик, який є гравцем Полісся, не залишився осторонь і виступив із жорстким зверненням у своєму Instagram:

Хочу підтримати президента «Полісся» Геннадія Владиславовича Буткевича і всю команду. Зграє, вчора ви були неймовірні. Ви завжди неймовірні. Хочу сказати, що український футбол з таким суддівством помре, і він вже помирає. Вбивають команди, які зростають, які вкладають величезні кошти в український футбол. Судді, ви дуже погано судите. І таким чином ви вбиваєте футбол. До «Динамо» в мене жодних питань немає. Я цей клуб підтримую і буду підтримувати. Щось зробіть з тим, щоб український футбол надалі зростав, а не вмирав. Олександр Усик

Президент Полісся: «Закликаємо відповідні органи УАФ провести перевірку на незалежному поліграфі Балакіна та Шурмана».