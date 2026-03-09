Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко жорстко відреагував на якість суддівства в матчах чемпіонату України. Очільник УАФ оголосив про початок внутрішніх перевірок стосовно низки офіційних осіб.

Приводом для радикальних кроків стала незадовільна робота рефері у матчах національної першості.

Після останнього туру чемпіонату України у нас виникло чимало запитань до арбітрів. Ми незадоволені рівнем суддівства у турі. Ми створюємо всі умови для комфортної роботи суддям, вони повинні відчувати високу відповідальність за свою роботу та рішення.

Сьогодні о 9 ранку ми відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Українська асоціація футболу веде прозору політику щодо всіх аспектів своєї діяльності. Про результати розслідувань ми повідомимо громадськість.