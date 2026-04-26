ЛНЗ та Металіст 1925 поділили очки у 25-му турі УПЛ
У другій 45-хвилинці забили Рябов і Ітодо
ЛНЗ та Металіст 1925 поділили очки у матчі 25-го туру УПЛ.
Після безгольового першого тайму Артур Рябов вивів господарів вперед, проте гол Пітера Ітодо дозволив харків’янам зрівняти рахунок.
УПЛ. 25-й тур
ЛНЗ — Металіст 1925 — 1:1
Голи: Рябов, 54 — Ітодо, 71
ЛНЗ залишається на другому місці з 52 очками, відстаючи від лідера на вісім балів. Металіст 1925 посідає п’яту сходинку — 45 очок.
